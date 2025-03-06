Жителя Хакасии подозревают в организации деятельности экстремистской организации

«Сотрудниками регионального УФСБ установлено, что житель г. Черногорска 1965 г. р., придерживаясь деструктивной идеологии экстремистской организации “Граждане СССР”, осуществлял пропаганду ее деятельности путем проведения личных бесед с жителями республики. Также подозреваемый создал публичное сообщество в сети Интернет, где размещал фото и видеоматериалы, направленные на формирование общественного мнения о нелегитимности существования РФ как государства, разжигания межнациональной розни», — говорится в сообщении.