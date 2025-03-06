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Жителя Хакасии подозревают в организации деятельности экстремистской организации

Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Житель Черногорска Республики Хакасия подозревается в организации деятельности экстремистского сообщества «Граждане СССР». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении республиканского управления ФСБ.

«Сотрудниками регионального УФСБ установлено, что житель г. Черногорска 1965 г. р., придерживаясь деструктивной идеологии экстремистской организации “Граждане СССР”, осуществлял пропаганду ее деятельности путем проведения личных бесед с жителями республики. Также подозреваемый создал публичное сообщество в сети Интернет, где размещал фото и видеоматериалы, направленные на формирование общественного мнения о нелегитимности существования РФ как государства, разжигания межнациональной розни», — говорится в сообщении.

ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организации деятельности экстремистской организации). Санкции данной статьи предусматривают от двух до шести лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.