Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском

«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное. На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра», — уточнил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, благодаря этому продвижению, российские бойцы не только улучшили стратегическое положение своих подразделений на переднем крае, но и значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма.