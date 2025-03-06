В Миассе будут судить мужчину, стрелявшего в братьев-боксёров на стадионе

Напомним, инцидент произошёл 14 мая 2024 года. Во время разборок на стадионе один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья в грудь 23-летнему Игнату Мацеленко. От ранения тот скончался. Не менее двух выстрелов было направлено и в сторону 20-летнего брата погибшего. По информации прокуратуры, они не достигли цели.