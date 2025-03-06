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В Миассе будут судить мужчину, стрелявшего в братьев-боксёров на стадионе

Для одного из парней ранение оказалось смертельным.

Источник: АиФ

В Миассе будут судить 27-летнего мужчину, открывшего стрельбу по братьям-боксёрам на стадионе «Южный». Для одного из парней ранение оказалось смертельным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, инцидент произошёл 14 мая 2024 года. Во время разборок на стадионе один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья в грудь 23-летнему Игнату Мацеленко. От ранения тот скончался. Не менее двух выстрелов было направлено и в сторону 20-летнего брата погибшего. По информации прокуратуры, они не достигли цели.

Стрелка обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Его дело рассмотрит Миасский городской суд.

Напомним, как ранее удалось выяснить chel.aif.ru, погибший и его брат были известными в Миассе спортсменами. Один из них ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.