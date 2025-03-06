Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь авиабомб случайно сошли с истребителя и упали на город в Южной Корее

Военно-воздушные силы Южной Кореи сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб вне полигона во время учений по боевой стрельбе, что привело к повреждению жилых домов и травмам среди мирных жителей, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официальные источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, истребитель KF-16, участвовавший в учениях, непреднамеренно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами назначенного района в Пхочхоне, который находится в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

В материале указано, что ВВС начали расследование произошедшего и извинились за ущерб, нанесенный гражданским лицам. В настоящее время военные проверяют район, где, предположительно, упали бомбы.

Напомним, что в результате попадание снаряда в жилой дом в Пхочхоне пострадали семь человек и оказались разрушены несколько зданий. Инцидент произошёл в 4:00 утра по московскому времени.