Директор Национального театра танца Якутии Алексеев скончался после ДТП

Александр Алексеев родился 10 сентября 1958 года в селе Кептин Горного района ЯАССР. С 1983 года, после окончания отделения хореографии Хабаровского государственного института культуры, он работал артистом балета государственного ансамбля танца Якутии. В 1992 году ансамбль был преобразован в Национальный театр танца и Алексеев стал его директором. Под его руководством коллектив стал обладателем множества всероссийских и международных наград.