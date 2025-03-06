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Директор Национального театра танца Якутии Алексеев скончался после ДТП

После той же аварии погибли его сестра и брат.

Источник: Аргументы и факты

Директор Национального театра танца Республики Саха (Якутия) имени С. А. Зверева, заслуженный работник культуры РФ Александр Алексеев скончался после ДТП в центре Якутска.

В театре сообщили, что Алексеев перенес продолжительную операцию после аварии, врачи боролись за его жизнь в течение трех часов, однако спасти его не удалось, передает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили, что авария с участием автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Succeed произошла днем 5 марта. Изначально ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» информировало о троих пострадавших, однако впоследствии стало известно, что в больнице скончались водитель и двое пассажиров Toyota Succeed.

В Минкультуры Якутии также сообщили о смерти 5 и 6 марта самого Алексеева, а также его сестры, заслуженного учителя РФ, кандидата психологических наук Февронии Ивановны, и брата Андрея Ивановича.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Александр Алексеев родился 10 сентября 1958 года в селе Кептин Горного района ЯАССР. С 1983 года, после окончания отделения хореографии Хабаровского государственного института культуры, он работал артистом балета государственного ансамбля танца Якутии. В 1992 году ансамбль был преобразован в Национальный театр танца и Алексеев стал его директором. Под его руководством коллектив стал обладателем множества всероссийских и международных наград.