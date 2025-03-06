Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом в Белореченске, где взорвался газ, восстановят

Глава Белореченского района рассказал о состоянии дома, в котором взорвался газ.

Источник: Комсомольская правда

Дом в Белореченске, где взорвался газ, восстановят. Об этом сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко на собрании комиссии по чрезвычайной ситуации.

«Согласно проведенному обследованию краевая организация сегодня дала заключение, что дом, в котором произошел взрыв, подлежит восстановлению», — цитирует Сергея Сидоренко газета «Огни Кавказа».

Отмечается, что в доме заменят поврежденные элементы. В Белореченск 6 марта приедут представители организации, которая восстанавливала многоэтажку в Ейске посоле падения самолета.

Специалисты обследуют дом в Белореченске. После этого с ними планируют заключить договор. Будет составлена смета на демонтаж и восстановительные работы.

Жильцы многоэтажки в Белореченске зайдут в квартиры 6 марта. Они смогут забрать необходимые вещи.