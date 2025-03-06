Дом в Белореченске, где взорвался газ, восстановят. Об этом сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко на собрании комиссии по чрезвычайной ситуации.
«Согласно проведенному обследованию краевая организация сегодня дала заключение, что дом, в котором произошел взрыв, подлежит восстановлению», — цитирует Сергея Сидоренко газета «Огни Кавказа».
Отмечается, что в доме заменят поврежденные элементы. В Белореченск 6 марта приедут представители организации, которая восстанавливала многоэтажку в Ейске посоле падения самолета.
Специалисты обследуют дом в Белореченске. После этого с ними планируют заключить договор. Будет составлена смета на демонтаж и восстановительные работы.
Жильцы многоэтажки в Белореченске зайдут в квартиры 6 марта. Они смогут забрать необходимые вещи.