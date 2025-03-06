Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье

Англичане и французы занимаются разделом имущества в Николаеве.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.

«Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наёмников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя. Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь», — сообщил источник.

Подпольщики выяснили, что по негласной договорённости англичанам должны отойти здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, который «крышуют» эти структуры.

«Англичане уже облюбовали собственность ГУР и ССО, при любом исходе конфликта они будут принадлежать британцам. Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им», — сказал собеседник агентства.