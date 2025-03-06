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Шесть машин попали в массовую аварию во Владивостоке — есть пострадавшие

Водитель внедорожника устроил цепную реакцию.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в районе проспекта 100-летия Владивостока, 30 произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Виновником аварии стал водитель Toyota Land Cruiser Prado, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Автогарант».

По предварительной информации, Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda Fit. От удара Fit отбросило на припаркованный Honda Partner.

После этого Land Cruiser начал движение задним ходом и совершил наезд на Chevrolet и Toyota TownAce. В результате удара Chevrolet отбросило на Toyota Chaser.

В аварии пострадали три человека. Как сообщили аварийные комиссары, водитель Land Cruiser Prado отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Обстоятельства ДТП выясняются.