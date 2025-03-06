В Самарской области мужчина ранил своего гостя ножом по время конфликта

В Приволжском районе Самарской области 40-летний местный житель ранил ножом своего гостя в бедро по время конфликта. Все произошло в январе этого года, когда к нему домой на застолье пришли знакомые. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Во время употребления алкоголя у хозяина квартиры и одного из гостей возник словесный конфликт. Не сумев найти убедительные аргументы в споре и поддавшись вспышке агрессии, мужчина потерял самоконтроль, схватил кухонный нож и ударил им гостя в бедро», — рассказали в пресс-службе.
Экспертиза показала, что здоровью пострадавшего причинен легкий вред. По данным полиции, задержанный — безработный и неоднократно судимый. Сейчас уголовное дело уже расследовано и передано в суд.