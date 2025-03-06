В Приморье адвокат Конопля через 15 лет после убийства пойдёт под суд

В Приморье суд начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката Андрея Конопли, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, которое произошло 15 лет назад. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по этому делу. Теперь материалы направлены в Приморский краевой суд для дальнейшего разбирательства.
Андрей Конопля обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку) и части 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, не доведённое до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам).
Ранее «АиФ-Приморье» неоднократно публиковал материалы, связанные с этим делом. Согласно версии следствия, в январе 2010 года Конопля находился в зимовье в лесном массиве около ключа Обрубленный в Анучинском районе. Там сторож зимовья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг домик, где отдыхали люди. В результате пожара погибла женщина, знакомая адвоката.
Позже, находясь там же, Конопля в лесу принял другого человека за сторожа и, желая отомстить, нанёс ему удар ножом в шею. По счастью, пострадавший выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Однако, осознав свою ошибку и увидев, что сторож всё ещё жив, обвиняемый взял охотничий карабин «Сайга 20К» и произвёл три выстрела в грудь и живот потерпевшего, что привело к его смерти.
Как отмечает прокуратура, преступление оставалось нераскрытым более 14 лет. По версии следствия, это стало возможным благодаря связям обвиняемого в правоохранительных органах края, сотрудники которых изначально поддержали версию о необходимой обороне. Однако в итоге дело было раскрыто благодаря оперативной работе УФСБ России по Приморскому краю.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.