В Приморье адвокат Конопля через 15 лет после убийства пойдёт под суд

Позже, находясь там же, Конопля в лесу принял другого человека за сторожа и, желая отомстить, нанёс ему удар ножом в шею. По счастью, пострадавший выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Однако, осознав свою ошибку и увидев, что сторож всё ещё жив, обвиняемый взял охотничий карабин «Сайга 20К» и произвёл три выстрела в грудь и живот потерпевшего, что привело к его смерти.