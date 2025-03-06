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В Приморье адвокат Конопля через 15 лет после убийства пойдёт под суд

Жертвами «отдыха на природе» стали двое: один выжил после ножевого удара, второй погиб от выстрелов.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье суд начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката Андрея Конопли, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, которое произошло 15 лет назад. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по этому делу. Теперь материалы направлены в Приморский краевой суд для дальнейшего разбирательства.

Андрей Конопля обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку) и части 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, не доведённое до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам).

Ранее «АиФ-Приморье» неоднократно публиковал материалы, связанные с этим делом. Согласно версии следствия, в январе 2010 года Конопля находился в зимовье в лесном массиве около ключа Обрубленный в Анучинском районе. Там сторож зимовья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг домик, где отдыхали люди. В результате пожара погибла женщина, знакомая адвоката.

Позже, находясь там же, Конопля в лесу принял другого человека за сторожа и, желая отомстить, нанёс ему удар ножом в шею. По счастью, пострадавший выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Однако, осознав свою ошибку и увидев, что сторож всё ещё жив, обвиняемый взял охотничий карабин «Сайга 20К» и произвёл три выстрела в грудь и живот потерпевшего, что привело к его смерти.

Как отмечает прокуратура, преступление оставалось нераскрытым более 14 лет. По версии следствия, это стало возможным благодаря связям обвиняемого в правоохранительных органах края, сотрудники которых изначально поддержали версию о необходимой обороне. Однако в итоге дело было раскрыто благодаря оперативной работе УФСБ России по Приморскому краю.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.