Спасли человека: экипаж ДПС помог хабаровчанину, которому стало плохо

В Хабаровске стражи дорожного порядка проявили неравнодушие и спасли жизнь человеку, которому стало плохо на улице, об этом рассказывает Госавтоинспекция города.
Инцидент произошел на улице Стрельникова. Экипаж ДПС заметил на снегу лежащего мужчину, который показывал руками на грудь — стало понятно, проблемы с сердцем.
Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и оказали первую помощь хабаровчанину, оказавшемуся в беде. Когда приехали врачи, они помогли положить мужчину на носилки и доставить в машину скорой помощи. Сейчас его госпитализировали для дальнейшего лечения.