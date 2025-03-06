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Спасли человека: экипаж ДПС помог хабаровчанину, которому стало плохо

В Хабаровске стражи дорожного порядка проявили внимание и спасли жизнь человеку, которому стало плохо на улице, об этом рассказывает Госавтоинспекция города.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске стражи дорожного порядка проявили неравнодушие и спасли жизнь человеку, которому стало плохо на улице, об этом рассказывает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел на улице Стрельникова. Экипаж ДПС заметил на снегу лежащего мужчину, который показывал руками на грудь — стало понятно, проблемы с сердцем.

Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и оказали первую помощь хабаровчанину, оказавшемуся в беде. Когда приехали врачи, они помогли положить мужчину на носилки и доставить в машину скорой помощи. Сейчас его госпитализировали для дальнейшего лечения.