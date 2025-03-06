Спасли человека: экипаж ДПС помог хабаровчанину, которому стало плохо

Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и оказали первую помощь хабаровчанину, оказавшемуся в беде. Когда приехали врачи, они помогли положить мужчину на носилки и доставить в машину скорой помощи. Сейчас его госпитализировали для дальнейшего лечения.