СК РФ проверит выдачу жилья бывшим мигрантам в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию с вручением жилищного сертификата семье из числа бывших мигрантов в Нижнекамске.
Его попросили обратить внимание на возможные правонарушения. Жители города выразили недовольство в адрес властей и непосредственно мэра Нижнекамска Рамиля Муллина из-за того, что жилищную помощь оказали гражданам без общей фамилии.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что семья, переехавшая из Таджикистана, получила жильё в обход существующей очереди. При этом отмечается, что раньше семья получила поддержку в связи с воспитанием четырех детей. По мнению нижнекамцев, в действиях администрации присутствует коррупция.
Следователи Татарстана по этому поводу начали процессуальную проверку. О результатах этой проверки доложит руководитель регионального ведомства Валерий Липский.