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СК РФ проверит выдачу жилья бывшим мигрантам в Татарстане

В семье воспитываются четверо детей.

Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию с вручением жилищного сертификата семье из числа бывших мигрантов в Нижнекамске.

Его попросили обратить внимание на возможные правонарушения. Жители города выразили недовольство в адрес властей и непосредственно мэра Нижнекамска Рамиля Муллина из-за того, что жилищную помощь оказали гражданам без общей фамилии.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что семья, переехавшая из Таджикистана, получила жильё в обход существующей очереди. При этом отмечается, что раньше семья получила поддержку в связи с воспитанием четырех детей. По мнению нижнекамцев, в действиях администрации присутствует коррупция.

Следователи Татарстана по этому поводу начали процессуальную проверку. О результатах этой проверки доложит руководитель регионального ведомства Валерий Липский.