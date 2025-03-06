СК РФ проверит выдачу жилья бывшим мигрантам в Татарстане

Ранее в соцсетях распространилась информация, что семья, переехавшая из Таджикистана, получила жильё в обход существующей очереди. При этом отмечается, что раньше семья получила поддержку в связи с воспитанием четырех детей. По мнению нижнекамцев, в действиях администрации присутствует коррупция.