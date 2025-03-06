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Два человека пострадали из-за мощного хлопка в квартире под Уфой

Два человека, мужчина и женщина, пострадали из-за мощного хлопка в одной из квартир в поселке Михайловка в Уфимском районе. Еще три человека смогли оперативно эвакуироваться из дома, сообщили в пресс-службе регионального МЧС по РБ.

Источник: МЧС России

«Сегодня утром в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком. На место выехали огнеборцы МЧС России и другие экстренные службы. На данный момент горение потушено на площади 4 квадратных метра. Проводится обследование помещений», — проинформировали в ведомстве.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Для оценки обстановки и принятия необходимых мер на место также выехал временно и. о. начальника ГУ МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов.