Два человека пострадали из-за мощного хлопка в квартире под Уфой

Два человека, мужчина и женщина, пострадали из-за мощного хлопка в одной из квартир в поселке Михайловка в Уфимском районе. Еще три человека смогли оперативно эвакуироваться из дома, сообщили в пресс-службе регионального МЧС по РБ.