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В Гуково неудачный эксперимент привел к серьезному пожару

Сгорел сарай, гори и хата: В Гуково мужчина проводил эксперименты с огнем.

Источник: Комсомольская правда

Житель из Гуково остался без крыши над головой из-за неудачных экспериментов с огнем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 6 марта на улице Алмазной, 46.

Местный житель решил развести костер в своем сарае. Однако не уследил и огонь охватил постройку. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Как только спасатели уехали, мужчина решил повторить свой эксперимент.

Дончанин зашел в дом и принялся разводить костер. И снова пламя стремительно распространилось по территории жилища. Огонь охватил 50 квадратных метров частного дома. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили пламя.

За одну ночь мужчина лишился сарая и частного дома. Огонь полностью уничтожил постройки.