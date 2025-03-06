В Гуково неудачный эксперимент привел к серьезному пожару

Житель из Гуково остался без крыши над головой из-за неудачных экспериментов с огнем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 6 марта на улице Алмазной, 46.
Местный житель решил развести костер в своем сарае. Однако не уследил и огонь охватил постройку. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Как только спасатели уехали, мужчина решил повторить свой эксперимент.
Дончанин зашел в дом и принялся разводить костер. И снова пламя стремительно распространилось по территории жилища. Огонь охватил 50 квадратных метров частного дома. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили пламя.
За одну ночь мужчина лишился сарая и частного дома. Огонь полностью уничтожил постройки.