В Уфимском районе мужчина и женщина пострадали во время взрыва в жилом доме

Сегодня утром, 6 марта, в поселке Михайловка в одной из квартир двухэтажного жилого дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим взрывом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
На место происшествия отправили сотрудников МЧС и других экстренных служб. Горение было потушено на площади четырех квадратных метров. Специалисты обследуют помещения. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их состояние уточняется. Трое жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться.
На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, которые устанавливают причину произошедшего. Для оценки обстановки и координации специалистов на место выехал временно исполняющий обязанности главы МЧС Башкирии Эдуард Идрисов.
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