Уникальные экосистемы не пострадали: на «Земле леопарда» потушили природный пожар

Сотрудники «Земли леопарда» и «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» потушили природный пожар у особо охраняемой природной территории. Огонь угрожал уникальным экосистемам. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
Возгорание произошло в районе железнодорожной станции Пожарский. Огнеборцы оперативно прибыли на место. Сильный ветер распространил пламя по сухой траве. В итоге огонь затронул территорию нацпарка.
45 человек 6 часов сдерживали пламя и ликвидировали очаги возгорания. В итоге пожар удалось остановить, вглубь национального парка он не пошел.
Предварительно, общая площадь возгорания составила 90,21 га, из которых 40,6 га — это территория нацпарка.
Причины возникновения пожара устанавливаются. Это могут быть и природные, и человеческие факторы.
Напомним, в настоящее время в Приморье действует особый противопожарный режим. Он запрещает пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и проводить в лесах огнеопасные работы нельзя.
На охраняемых территориях «Земли леопарда» создали десятки километров противопожарных минерализованных полос. Их очистили от легко воспламеняемой сухой растительности. Они будут барьером на пути распространения огня.
Всех, кто обнаружит возгорание у территории нацпарка, просят сообщить по телефону 8 (42331) 54−121.