Экс-начальника колонии задержали в Алматы

Согласно информации, сотрудники правоохранительных органов задержали в служебном кабинете полковника юстиции Акимбая Бекзата Балтабаевича по делу о коррупции.
Он занимает должность начальника учреждения № 13 минимальной безопасности ДУИС по городу Алматы.
Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в КУИС МВД, данное лицо на момент задержания не являлось сотрудником органов внутренних дел.
В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование.