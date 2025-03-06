Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-начальника колонии задержали в Алматы

В Алматы по делу о коррупции задержали экс-начальника колонии, передает Tengrinews.kz.

Источник: gov.kz

Согласно информации, сотрудники правоохранительных органов задержали в служебном кабинете полковника юстиции Акимбая Бекзата Балтабаевича по делу о коррупции.

Он занимает должность начальника учреждения № 13 минимальной безопасности ДУИС по городу Алматы.

говорится в сообщении

Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в КУИС МВД, данное лицо на момент задержания не являлось сотрудником органов внутренних дел.

В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование.

проинформировали в КУИС