Пьяный водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Тайшете

В Тайшете 6 марта 2025 года произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, около 10:00 на улице Транспортной водитель «DAIHATSU MIRA» сбил 77-летнюю женщину.
По предварительной информации, пешеход переходила дорогу в неустановленном для этого месте, недалеко от «зебры». Она погибла на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.
— Водитель легковушки прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Оказалось, что норма содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышена в шесть раз, — прокомментировали в ведомстве.
Полицейские начали проверку, после чего примут соответствующее решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что покерный клуб закрыли в Иркутске. Силовики задержали семь человек. Оказалось, что они занимаются незаконным бизнесом уже два года.