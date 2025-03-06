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Пьяный водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Тайшете

Женщина погибла до приезда скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете 6 марта 2025 года произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, около 10:00 на улице Транспортной водитель «DAIHATSU MIRA» сбил 77-летнюю женщину.

По предварительной информации, пешеход переходила дорогу в неустановленном для этого месте, недалеко от «зебры». Она погибла на месте происшествия, еще до приезда скорой помощи.

— Водитель легковушки прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Оказалось, что норма содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышена в шесть раз, — прокомментировали в ведомстве.

Полицейские начали проверку, после чего примут соответствующее решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что покерный клуб закрыли в Иркутске. Силовики задержали семь человек. Оказалось, что они занимаются незаконным бизнесом уже два года.