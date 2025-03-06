Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские обнаружили наркопритон в гараже в Волжском районе

Житель Самарской области организовал наркопритон в своем гараже.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском районе 28-летний мужчина организовал наркопритон в своем гараже. Информация об этом поступила к полицейским от неравнодушных граждан. Они проверили адрес и убедились, что это правда, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что за вознаграждение в виде алкоголя разрешал знакомым собираться у него в гараже для потребления наркотиков, — прокомментировали в региональном МВД.

На жителя Волжского района завели уголовное дело. За организацию притона его могут отправить в тюрьму на срок до четырех лет.