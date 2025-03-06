Полицейские обнаружили наркопритон в гараже в Волжском районе

В Волжском районе 28-летний мужчина организовал наркопритон в своем гараже. Информация об этом поступила к полицейским от неравнодушных граждан. Они проверили адрес и убедились, что это правда, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что за вознаграждение в виде алкоголя разрешал знакомым собираться у него в гараже для потребления наркотиков, — прокомментировали в региональном МВД.
На жителя Волжского района завели уголовное дело. За организацию притона его могут отправить в тюрьму на срок до четырех лет.