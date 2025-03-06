Жители Иркутской области отдали мошенникам 121 миллион рублей в феврале

Будьте осторожны! Аферисты врут все убедительнее! Не верьте в легкий заработок в интернете, не заказывайте товары в сети с неизвестных сайтов, не занимайте денег, пока не убедитесь, что они точно необходимы вашим знакомым. Также следует внимательнее следить за детьми — жулики предлагают перевести деньги за онлайн игру (так украли 94 тыс в феврале).