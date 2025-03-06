Жители Иркутской области отдали мошенникам 121 миллион рублей в феврале

Жители Иркутской области продолжают ежедневно получать звонки от телефонных мошенников. Обманщики идут на все, чтобы выманить у жертвы как можно больше денег: запугивают, врут, угрожают, давят на жалость. Только с начала 2025 года 270 сибиряков лишились 197 миллионов 337 тысяч!
КП-Иркутск обратилась в региональное МВД и узнала о самых известных схемах обмана. На первом месте по-прежнему остается инвестирование. Предлагая легкий заработок, преступники выманивают все накопления, а иногда даже заставляют брать кредиты. Так в феврале 2025 им удалось похитить 70 миллионов, а за прошедшие пять дней марта — пять млн.
На втором месте находится звонок от полиции, спецслужб. В феврале из-за такой уловки сибиряки потеряли 24 миллиона, а в марте — 2 млн. Помимо этого в топ попали сообщения от оператора сотовой связи (7 млн в феврале), с портала госуслуг (7 млн), от начальника (2 млн).
Будьте осторожны! Аферисты врут все убедительнее! Не верьте в легкий заработок в интернете, не заказывайте товары в сети с неизвестных сайтов, не занимайте денег, пока не убедитесь, что они точно необходимы вашим знакомым. Также следует внимательнее следить за детьми — жулики предлагают перевести деньги за онлайн игру (так украли 94 тыс в феврале).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что электромеханик из Усть-Кута лишился двух миллионов после знакомства в сети.