По делу о взятке за покровительство фирме задержан глава Камских Полян в Татарстане

По данным источника «Татар-информа», в январе директор «Водоканала» получил в качестве взятки от директора коммерческой фирмы iPhone 16 Pro, стоимостью 108 тысяч рублей и аксессуары к нему на 10 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила 118 тысяч рублей.
Как стало известно «Татар-информу», телефон и аксессуары он передал главе поселка Камские Поляны. Взамен он просил, чтобы тот, используя свое положение, помогал коммерческой фирме и её директору.
Глава поселка Камские Поляны должен был способствовать подписанию документов о выполненных работах по контрактам между фирмой и местной администрацией и не должен был реагировать на нарушения, которые фирма могла совершать при исполнении контрактов.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Глава Камских Полян задержан.