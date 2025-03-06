В МЧС Башкирии рассказали о причине взрыва в квартире под Уфой

Экстренные службы в ближайшее время проведут заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Специалисты обследуют весь дом, в том числе второй подъезд дома. Обсуждается вопрос о временном размещении жильцов в пункте временного пребывания. Пока люди размещены у родственников, от размещения в ПВР отказались.