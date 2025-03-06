В МЧС Башкирии рассказали о причине взрыва в квартире под Уфой. Семья занималась производством спиртных напитков и нарушила технологию работы самогонного аппарата.
Предварительно установлено, что произошло резкое воспламенение паров из-за нарушения технологического процесса при изготовлении спиртных напитков. На кухне найден сам аппарат, рядом самые большие разрушения.
В результате мощного хлопка в двухкомнатной квартире выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок, пострадала внешняя отделка фасада здания. Сами жильцы квартиры — 48-летний мужчина и 52-летняя женщина экстренно госпитализированы в больницу с различными ожогами 1, 2 и 3 степени.
Экстренные службы в ближайшее время проведут заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Специалисты обследуют весь дом, в том числе второй подъезд дома. Обсуждается вопрос о временном размещении жильцов в пункте временного пребывания. Пока люди размещены у родственников, от размещения в ПВР отказались.
На месте также работает прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.