В МЧС Башкирии назвали причину взрыва в жилом доме

УФА, 6 марта. /ТАСС/. Нарушение технологии во время кустарного изготовления спиртных напитков стало причиной хлопка горючих паров в многоквартирном доме в поселке Михайловка Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«По предварительной версии дознавателя МЧС России, произошло резкое воспламенение паров при изготовлении спиртных напитков в результате нарушения технологического процесса. В двухкомнатной квартире в результате хлопка выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок», — сказано в сообщении.
В результате пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами разных степеней. Производится осмотр второго подъезда, людей приняли родственники, и от размещения в ПВР они отказались, отметили в МЧС. Следователи начали проверку.