Парень из Тулуна заплатит за оправдание терроризма в соцсетях

«С 16 по 23 марта 2023 года подсудимый публиковал посты, оправдывающие деятельность террористических группировок “Русский добровольческий корпус”* и “Легион “Свобода России”*”, а также призывал к насилию. Его комментарии были направлены на популяризацию организаций, воюющих на стороне Украины против РФ», — рассказали в пресс-службе суда.