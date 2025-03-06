Парень из Тулуна заплатит за оправдание терроризма в соцсетях

Военный суд в Чите вынес приговор 20-летнему жителю Тулуна, признанному виновным в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщает ИА «ТК Город».
Молодой человек в течение недели размещал в соцсетях комментарии, поддерживающие действия запрещенных в России организаций. И очень удивился, когда его пришли арестовывать.
«С 16 по 23 марта 2023 года подсудимый публиковал посты, оправдывающие деятельность террористических группировок “Русский добровольческий корпус”* и “Легион “Свобода России”*”, а также призывал к насилию. Его комментарии были направлены на популяризацию организаций, воюющих на стороне Украины против РФ», — рассказали в пресс-службе суда.
При вынесении приговора суд «учел молодой возраст обвиняемого, его полное признание вины и раскаяние». В качестве наказания ему назначены:
штраф в 350 тысяч рублей; запрет на использование соцсетей и мессенджеров на 2 года; конфискация смартфона, с которого велась незаконная деятельность.
К слову, напомним, что в начале февраля житель Приангарья получил срок в колонии за оправдание терроризма и призывы помогать ВСУ.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.
«Русский добровольческий корпус»* — созданное в 2022 году ультраправыми российскими националистами формирование, выступающее на стороне Украины. «Легион “Свобода России”»* — подразделение ВСУ, сформированное из российских добровольцев и военнопленных.
С 2022 года в России ужесточена ответственность за подобные преступления: даже единичные публикации могут привести к уголовному делу.
*Деятельность организаций запрещена на территории РФ, они признаны террористическими решением Верховного суда.