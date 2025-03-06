Суд запретил жителю Тулуна пользоваться интернетом из-за оправдания терроризма

Жителя Тулуна осудили в Забайкалье за оправдание терроризма. Как сообщили КП-Иркутск в краевой прокуратуре, 20-летний парень с 16 по 23 марта 2023 года в сети писал поддерживающие комментарии в сторону запрещенных в стране организаций. При этом его сообщения призывали к враждебным и насильственным действиям, а также были видны всем пользователям.