Суд запретил жителю Тулуна пользоваться интернетом из-за оправдания терроризма

Жителя Тулуна осудили в Забайкалье за оправдание терроризма. Как сообщили КП-Иркутск в краевой прокуратуре, 20-летний парень с 16 по 23 марта 2023 года в сети писал поддерживающие комментарии в сторону запрещенных в стране организаций. При этом его сообщения призывали к враждебным и насильственным действиям, а также были видны всем пользователям.
— 2-й Восточный окружной военный суд учел молодой возраст подсудимого, полное признание им вины и раскаяние в содеянном. Также он активно содействовал следствию, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Судья вынес приговор — штраф в размере 350 тысяч рублей с лишением права электронной переписки и отправления сообщений в мессенджерах с использованием сети интернет на два года, — прокомментировали в ведомстве.
Телефон, с которого виновный отправлял те самые сообщения, конфисковали. Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области отдали мошенникам 121 миллион рублей в феврале.