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В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 1 млн рублей

В УМВД по региону сообщили, что проводится комплекс мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Ограбление банка произошло в Хабаровске, в отделение ворвался вооруженный пистолетом мужчина. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по городу Хабаровску поступило сообщение о разбойном нападении на отделение банка. По сообщениям, мужчина угрожал пистолетом», — сказали в УМВД. Ущерб, по предварительным данным, составил порядка 1 млн рублей.

Проводится комплекс мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника.