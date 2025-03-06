Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15

По данным южнокорейских военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения с участием ВВС, сухопутных войск Южной Кореи и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82 были сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Где упали остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается.