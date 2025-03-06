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Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15

Число раненных при сбросе бомбы истребителем на дома в Южной Корее достигло 15.

Источник: AP 2024

СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Число пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома истребителем ВВС Южной Кореи возросло до 15 человек, сообщает издание «Чосон Ильбо».

«В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

По данным южнокорейских военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили учения с участием ВВС, сухопутных войск Южной Кореи и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82 были сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Где упали остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается.