Пожар на территории тайваньской АЭС. Видео

На атомной электростанции Мааньшань, расположенной на юге Тайваня, вспыхнул пожар. Его потушили, возгорание не представляет угрозы безопасности, сообщила Taiwan Power Company (Taipower), передает Reuters.
Пожар произошел в 50 м от оборудования и не повлияло на выработку электричества, уточнила компания.
Дым заметили около 11:30 по местному времени (6:30 мск), передает DimsunDaily.
АЭС Мааньшань стала третьей ядерной электростанцией на Тайване. Она начала работу в 1984 году с прогнозируемым сроком службы 60 лет. АЭС оснащена двумя реакторами, мощность каждого — примерно 15 тераватт-часов электроэнергии в год.
За 41 год работы на станции произошло несколько инцидентов: в 1985-м поломка турбины привела к пожару и последующему отключению реактора, после чего первый блок около года был закрыт на ремонт. В 2001 году из-за нестабильности сети и проблем, связанных с системами охлаждения, АЭС ненадолго перестала подавать электричество.