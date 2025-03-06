Пожар на территории тайваньской АЭС. Видео

За 41 год работы на станции произошло несколько инцидентов: в 1985-м поломка турбины привела к пожару и последующему отключению реактора, после чего первый блок около года был закрыт на ремонт. В 2001 году из-за нестабильности сети и проблем, связанных с системами охлаждения, АЭС ненадолго перестала подавать электричество.