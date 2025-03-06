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Под Волгоградом погиб пассажир микроавтобуса в ДТП с КАМАЗом

Сегодня, 6 марта, в Дубовском районе Волгоградской области пассажирский микроавтобус врезался в стоящий на обочине КамАЗ. В результате один человек погиб и шестеро получили ранения различной степени тяжести, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Сообщение о ДТП на 590 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» поступило в оперативные службы в 03:14.

— По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter (частная перевозка), двигаясь в сторону Камышина, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль КАМАЗ в неисправном состоянии, с выставленными опознавательными знаками, — рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Дубовскому району Юрий Дудников.

До приезда врачей скорой помощи на месте ДТП скончался 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть человек, которые также находись в микроавтобусе.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа отдела полиции, экипажи Госавтоинспекции.