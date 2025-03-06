Под Волгоградом погиб пассажир микроавтобуса в ДТП с КАМАЗом

Сегодня, 6 марта, в Дубовском районе Волгоградской области пассажирский микроавтобус врезался в стоящий на обочине КамАЗ. В результате один человек погиб и шестеро получили ранения различной степени тяжести, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.