Суд оставил под стражей экс-главу самарского Росимущества Кинжабаева

Самарский областной суд 5 марта рассмотрел жалобу на арест бывшего руководителя Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева. Напомним, что экс-чиновника задержали в августе 2024 года, вскоре после того, как он уволился из ведомства по собственному желанию. Через пару дней Кинжабаева отправили в СИЗО, а потом эту меру пресечения продлевали несколько раз.