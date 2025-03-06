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Суд оставил под стражей экс-главу самарского Росимущества Кинжабаева

Бывший руководитель самарского Росимущества Кинжабаев останется под стражей до 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд 5 марта рассмотрел жалобу на арест бывшего руководителя Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева. Напомним, что экс-чиновника задержали в августе 2024 года, вскоре после того, как он уволился из ведомства по собственному желанию. Через пару дней Кинжабаева отправили в СИЗО, а потом эту меру пресечения продлевали несколько раз.

— Защитник обвиняемого просил рассмотреть вопрос об избрании более мягкой меры пресечения, — следует из пресс-релиза Самарского областного суда.

Но суд, учитывая материалы дела и тяжесть обвинений, не удовлетворил эту жалобу. Айвар Кинжабаев останется под стражей как минимум до 7 апреля 2025 года.