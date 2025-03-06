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В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки

СК завел дело после обнаружения тела пропавшей пациентки в подмосковной больнице.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело завели по факту халатности медиков и полицейских после того, как в больнице в Орехово-Зуево нашли тело пропавшей пациентки, сообщили подмосковном главке СК РФ.

По данным следствия, в январе в больницу в Орехово-Зуево доставили женщину с травмой головы. В больнице ей провели операцию, а спустя несколько дней потерпевшая самостоятельно ушла из палаты в неизвестном направлении. В этот же день медики сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки. Ее тело нашли 19 февраля на полу технического этажа больницы. По данным следствия, признаков насильственной смерти не было.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи (ст. 293 УК РФ — халатность)», — сказали в ведомстве.

В больнице сообщили РИА Новости, что администрация оказывает полное содействие следственным органам в расследовании произошедшего.

«В Орехово-Зуевской больнице проводятся внутренние служебные проверки», — добавили в медучреждении.