В подмосковной больнице нашли тело пропавшей пациентки

По данным следствия, в январе в больницу в Орехово-Зуево доставили женщину с травмой головы. В больнице ей провели операцию, а спустя несколько дней потерпевшая самостоятельно ушла из палаты в неизвестном направлении. В этот же день медики сообщили в правоохранительные органы о безвестном исчезновении пациентки. Ее тело нашли 19 февраля на полу технического этажа больницы. По данным следствия, признаков насильственной смерти не было.