Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе 6 марта

Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах на цемзаводе.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

«В карьере цементного завода “Пролетарий” в период с 12:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы», — говорится в сообщении.

В этот же день в Новороссийске проведут учения со стрельбами. Тренировочные мероприятия проведут вечером — с 21:00 до 23:00.

Во время учений будут отрабатывать отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Практические стрельбы выполнят из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать спокойствие.