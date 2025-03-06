В Новороссийске проведут взрывные работы на цемзаводе 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
«В карьере цементного завода “Пролетарий” в период с 12:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы», — говорится в сообщении.
В этот же день в Новороссийске проведут учения со стрельбами. Тренировочные мероприятия проведут вечером — с 21:00 до 23:00.
Во время учений будут отрабатывать отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Практические стрельбы выполнят из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать спокойствие.