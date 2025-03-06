ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков

В ведомстве сообщили, что спецслужбы Украины незаконно получили доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили письма с приглашением к диктанту. Они изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России.