ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке подростков

«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что своевременно были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые занимались организацией в 2024 году всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант».
В ведомстве сообщили, что спецслужбы Украины незаконно получили доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили письма с приглашением к диктанту. Они изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России.
«Благодаря своевременным контрразведывательным мерам органов Федеральной службы безопасности последствия операции ГУР МО Украины были локализованы. Образовательные организации г. Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях», — отметили в ведомстве.