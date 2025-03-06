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В Тайшете пьяный водитель насмерть сбил женщину

В Тайшете пьяный водитель насмерть сбил женщину. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Смертельное ДТП произошло сегодня около 10 часов утра на улице Транспортная. 46-летний водитель DAIHATSU MIRA сбил пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Инспекторами ДПС водитель легковушки был освидетельствован на состояние опьянения. Установлено, что допустимое содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышено в шесть раз. По данному факту сотрудниками полиции будет проведена проверка, принято соответствующее правовое решение.