В Тайшете пьяный водитель насмерть сбил женщину

Инспекторами ДПС водитель легковушки был освидетельствован на состояние опьянения. Установлено, что допустимое содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышено в шесть раз. По данному факту сотрудниками полиции будет проведена проверка, принято соответствующее правовое решение.