ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома

О произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве предположительно артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС изначально даже не осознавали факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ.