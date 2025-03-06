ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома

СЕУЛ, 6 мар — РИА Новости. Военные Южной Кореи извинились за первый инцидент в ходе военных учений со сбросом бомбы на жилые дома, в результате которого пострадали люди, передает агентство Ренхап.
Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в результате случайного сброса бомбы с истребителя ВВС Южной Кореи на деревню вблизи полигона в ходе учений с США. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.
В четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений «Щит свободы» (Freedom Shield, FS).
ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, упали за пределами полигона. Одна из них — на деревню Ногок. Где приземлились остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается.
«Мы сожалеем о нанесённом ущербе в результате ненормального сброса бомб и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы предпримем все необходимые меры, включая компенсацию ущерба», — заявили в ВВС Южной Кореи.
О произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве предположительно артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС изначально даже не осознавали факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ.
Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.