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В Южной Корее истребитель сбросил бомбу в жилой зоне. Видео

Истребители KF-16 во время учений по ошибке сбросили восемь бомб за пределами полигона в южнокорейском городе Почхон, пострадали 15 человек, передает Yonhap. Власти ожидают, что число раненых вырастет.

В Южной Корее два истребителя KF-16 во время учений по ошибке сбросили восемь бомб класса «воздух-земля» за пределами полигона, 15 человек пострадали, передает Yonhap.

По данным агентства, бомбардировка произошла в городе Почхон, расположенного примерно в 40 км от Сеула. Среди пострадавших — двое солдат и два иностранных гражданина. Повреждены церковь и семь зданий. Около 50 жителей эвакуировали.

Местные власти ожидают, что число пострадавших увеличится — люди продолжают обращаться за медицинской помощью.