В Южной Корее истребитель сбросил бомбу в жилой зоне. Видео

В Южной Корее два истребителя KF-16 во время учений по ошибке сбросили восемь бомб класса «воздух-земля» за пределами полигона, 15 человек пострадали, передает Yonhap.
По данным агентства, бомбардировка произошла в городе Почхон, расположенного примерно в 40 км от Сеула. Среди пострадавших — двое солдат и два иностранных гражданина. Повреждены церковь и семь зданий. Около 50 жителей эвакуировали.
Местные власти ожидают, что число пострадавших увеличится — люди продолжают обращаться за медицинской помощью.