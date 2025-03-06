Четырех пострадавших в ДТП с КАМАЗом доставили в Волгоград

Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, их состояние оценивают как удовлетворительное.
Еще двоих мужчин транспортировали в травматологию ЦГЮ Камышина. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.
По данным областной прокуратуры, микроавтобус следовал из Краснодара в Тольятти. Травмы в результате ДТП получили 52-х, 53-х и 58-летние женщины, а также 55-летний мужчина, которые находились в салоне транспортного средства.
Напомним, жуткая авария произошла ночью 6 марта, в Дубовском районе. Около 3−00 ч. микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, осуществлявший частную перевозку, влетел на стоявший на обочине сломавшийся КАМАЗ. При этом у грузовика была выставлены опознавательные знаки. До приезда медиков скончался 60-летний пассажир микроавтобуса.