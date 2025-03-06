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Три пустых вагона сошли с рельсов в Челябинске

В Челябинске устанавливаются обстоятельства схода вагонов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня утром, 6 марта, в парке «Г» станции Челябинск-Главный на путях необщего пользования при проведении маневровых работ произошел сход трех порожних вагонов без опрокидывания.

«В результате происшествия никто не пострадал. Задержек движения поездов на путях общего пользования не имеется», — отметили в транспортной прокуратуре.

Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.