Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в 35 эпизодах преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 3 с. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина собрал ряд подложных документов о выделении из собственности города земельных участков в районе садоводческого товарищества «Берег» на мысе Фиолент фактически несуществующему обслуживающему кооперативу «Дачно-строительный кооператив “Мыс Святой Елены”.
«Используя эти документы, мужчина обратился в Балаклавский районный суд Севастополя для признания права собственности на земельные участки за неосведомленными о его преступных намерениях гражданами, а затем в Севреестр — для регистрации. Таким образом, ему удалось зарегистрировать 17 участков», — пояснили в прокуратуре.
И добавили, что судебные решения еще по 18 участкам были отменены по апелляционным жалобам правительства Севастополя до регистрации права собственности.
Площадь каждого участка, по данным ведомства, составляла от 500 до 1000 квадратных метров, а их общая стоимость — свыше 197 миллионов рублей. Расследование проведено СК России по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
«В настоящее время все участки возвращены в государственную собственность города Севастополя», — подытожили в прокуратуре.