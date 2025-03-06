Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд

«Используя эти документы, мужчина обратился в Балаклавский районный суд Севастополя для признания права собственности на земельные участки за неосведомленными о его преступных намерениях гражданами, а затем в Севреестр — для регистрации. Таким образом, ему удалось зарегистрировать 17 участков», — пояснили в прокуратуре.