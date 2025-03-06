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Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который отбывает десять лет заключения в омской колонии по обвинению во взятке и похищении человека, дал свидетельские показания в Московском районном суде. Он выступил по видеосвязи в рамках судебного разбирательства над экс-сити-менеджером Олегом Кондрашовым.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Олега Кондрашова заочно судят по делу о взятке в 17 млн рублей, которую он якобы получил через посредников.

Следствие утверждает, что деньги предназначались за выделение участка под строительство крематория и контроль над муниципальным комбинатом ритуальных услуг. В 2018 году Кондрашов покинул Россию и перебрался в США. По этому делу ранее были осуждены его бывший заместитель Владимир Привалов, а также посредники Сергей Муравлёв и Юрий Гришин. Однако сам крематорий так и не был построен из-за сложностей с земельным участком. Ключевую роль в деле играет предприниматель Мамука Лосаберидзе, который утверждает, что пять миллионов рублей из суммы взятки были переданы им Привалову через Олега Сорокина.

По словам бизнесмена, эти деньги якобы являлись «входным билетом» в ритуальный бизнес. Во время дачи показаний Сорокин подтвердил, что знаком с Лосаберидзе с 2003 года, но его появление в сфере ритуальных услуг Нижнего Новгорода стало для него неожиданностью. Он отметил, что предприниматель жаловался на недобросовестность городской администрации, однако сам Сорокин не вникал в детали конфликта.

Экс-мэр также заявил, что знал о намерении Лосаберидзе обратиться в правоохранительные органы, но отверг свою причастность к любым угрозам в адрес Кондрашова.

Кроме того, Сорокин категорически опроверг обвинения в передаче денег на взятку, а также в организации записи переговоров бизнесмена с чиновниками. По его словам, он не оказывал давления на Кондрашова и не требовал от него сложить полномочия.