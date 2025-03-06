Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова

Следствие утверждает, что деньги предназначались за выделение участка под строительство крематория и контроль над муниципальным комбинатом ритуальных услуг. В 2018 году Кондрашов покинул Россию и перебрался в США. По этому делу ранее были осуждены его бывший заместитель Владимир Привалов, а также посредники Сергей Муравлёв и Юрий Гришин. Однако сам крематорий так и не был построен из-за сложностей с земельным участком. Ключевую роль в деле играет предприниматель Мамука Лосаберидзе, который утверждает, что пять миллионов рублей из суммы взятки были переданы им Привалову через Олега Сорокина.