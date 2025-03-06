Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова

Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Олега Кондрашова заочно судят по делу о взятке в 17 млн рублей, которую он якобы получил через посредников.
Следствие утверждает, что деньги предназначались за выделение участка под строительство крематория и контроль над муниципальным комбинатом ритуальных услуг. В 2018 году Кондрашов покинул Россию и перебрался в США. По этому делу ранее были осуждены его бывший заместитель Владимир Привалов, а также посредники Сергей Муравлёв и Юрий Гришин. Однако сам крематорий так и не был построен из-за сложностей с земельным участком. Ключевую роль в деле играет предприниматель Мамука Лосаберидзе, который утверждает, что пять миллионов рублей из суммы взятки были переданы им Привалову через Олега Сорокина.
По словам бизнесмена, эти деньги якобы являлись «входным билетом» в ритуальный бизнес. Во время дачи показаний Сорокин подтвердил, что знаком с Лосаберидзе с 2003 года, но его появление в сфере ритуальных услуг Нижнего Новгорода стало для него неожиданностью. Он отметил, что предприниматель жаловался на недобросовестность городской администрации, однако сам Сорокин не вникал в детали конфликта.
Экс-мэр также заявил, что знал о намерении Лосаберидзе обратиться в правоохранительные органы, но отверг свою причастность к любым угрозам в адрес Кондрашова.
Кроме того, Сорокин категорически опроверг обвинения в передаче денег на взятку, а также в организации записи переговоров бизнесмена с чиновниками. По его словам, он не оказывал давления на Кондрашова и не требовал от него сложить полномочия.