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Пенсионер в Усть-Кутском районе случайно спалил четыре гаража и один автомобиль

Перекал печи стал причиной большого пожара в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Сигнал о возгорании в гаражном кооперативе поступил на пульт дежурного ночью 4 марта. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что два гаража полностью охвачены огнем, полыхают кровли двух соседних. В скором времени пожар был ликвидирован. Кроме строений был уничтожен один легковой автомобиль. Еще один удалось спасти. Обошлось без пострадавших. Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за беспечности владельца одного из гаражей.

69-летний мужчина затопил печь в гараже и ушел домой. Из-за перекала трубы произошло возгорание, и огонь перекинулся на соседние строения, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар на 96 квадратных метрах ликвидировали 15 огнеборцев с помощью 4 единиц техники.