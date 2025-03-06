Пенсионер в Усть-Кутском районе случайно спалил четыре гаража и один автомобиль

Сигнал о возгорании в гаражном кооперативе поступил на пульт дежурного ночью 4 марта. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что два гаража полностью охвачены огнем, полыхают кровли двух соседних. В скором времени пожар был ликвидирован. Кроме строений был уничтожен один легковой автомобиль. Еще один удалось спасти. Обошлось без пострадавших. Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за беспечности владельца одного из гаражей.
69-летний мужчина затопил печь в гараже и ушел домой. Из-за перекала трубы произошло возгорание, и огонь перекинулся на соседние строения, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар на 96 квадратных метрах ликвидировали 15 огнеборцев с помощью 4 единиц техники.