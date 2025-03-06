Пенсионер в Усть-Кутском районе случайно спалил четыре гаража и один автомобиль

Сигнал о возгорании в гаражном кооперативе поступил на пульт дежурного ночью 4 марта. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что два гаража полностью охвачены огнем, полыхают кровли двух соседних. В скором времени пожар был ликвидирован. Кроме строений был уничтожен один легковой автомобиль. Еще один удалось спасти. Обошлось без пострадавших. Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за беспечности владельца одного из гаражей.