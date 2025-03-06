В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак

ПЕРМЬ, 6 мар — РИА Новости. Женщина, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что 24 февраля у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована. В местных пабликах в соцсетях указывалось, что пенсионерка находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ведомство после инцидента возбудило дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
«Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало», — написала Мельчарик в Telegram.
Она также выразила соболезнования родным и близким женщины.