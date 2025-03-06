Жена экс-мэра Сочи не засиделась дома

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был заключен под стражу 25 сентября 2024 года. Его супругу, которая является многодетной матерью, суд 3 ноября поместил под домашний арест. Первоначально обоих обвинили в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которая связана с незаконным получением в собственность семьи двух земельных участков. Следствие оценило ущерб в 3,7 млн руб. Позже Алексею Копайгородскому добавили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде четырех квартир от местного предпринимателя Арсена Мкртчяна. Недвижимость, по версии следствия, была куплена по заниженной цене, а выгода градоначальника составила 43 млн руб. Его супруге вменили в вину посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба вину не признали.