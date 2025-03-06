Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивиста обвиняют в убийстве соседки-пенсионерки в Новосибирске

Кроме того, его обвиняют в краже имущества у местных жителей.

Источник: Om1 Новосибирск

Житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседки-пенсионерки. Кроме того, его обвиняют в краже имущества у местных жителей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в июне 2024 года в Ленинском районе Новосибирска между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и соседкой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес 67-летней женщине табуретом не менее 10 ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, обвиняемый совершил кражу имущества у соседей на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Ранее мужчина был неоднократно судим, однако на путь исправления не встал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.