Рецидивиста обвиняют в убийстве соседки-пенсионерки в Новосибирске

Житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседки-пенсионерки. Кроме того, его обвиняют в краже имущества у местных жителей, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
По данным следствия, в июне 2024 года в Ленинском районе Новосибирска между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и соседкой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес 67-летней женщине табуретом не менее 10 ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Кроме того, обвиняемый совершил кражу имущества у соседей на общую сумму более 130 тысяч рублей.
Ранее мужчина был неоднократно судим, однако на путь исправления не встал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.