Рецидивиста обвиняют в убийстве соседки-пенсионерки в Новосибирске

По данным следствия, в июне 2024 года в Ленинском районе Новосибирска между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и соседкой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес 67-летней женщине табуретом не менее 10 ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.