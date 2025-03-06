Пострадавшие от взрыва в квартире под Уфой находятся в реанимации

Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве в одной из квартир в поселке Михайловка по Уфой находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
На скорой их доставили в Республиканский ожоговый центр, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«На данный момент 49-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние 52-летней женщины врачи оценивают как тяжелое», — уточнил глава ведомства.
Напомним, взрыв произошел в квартире двухэтажного многоквартирного дома. По предварительной версии, причиной стало нарушение технологии производства спиртных напитков в домашних условиях.