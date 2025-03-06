Школьницу сбили насмерть в Астане

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали информацию о том что на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары сбили ребенка.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.
В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения", — сообщили в ДП.
В пресс-службе управления здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали, что на место ДТП приезжали сотрудники скорой.
"В результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары, от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался несовершеннолетний.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, но, несмотря на оказанную помощь, была зафиксирована биологическая смерть", — сказано в сообщении.