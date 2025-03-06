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МЧС Башкирии назвало возможную причину взрыва квартире в Михайловке

Под Уфой взрыв с двумя пострадавшими мог произойти из-за самогонного аппарата.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии назвало возможную причину взрыва квартире в Уфимском районе республики.

Инцидент произошел сегодня утром на улице Ленина в поселке Михайловка. В одной из квартир двухэтажного жилого дома произошла резкая вспышка горючих паров с последующим взрывом. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Трое жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства ЧП.

Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, в результате резкое воспламенение паров при изготовлении спиртного произошел взрыв, который случился из-за нарушения технологического процесса.

Двух пострадавших, 48-летнего мужчину и 52-летнюю женщину, экстренно госпитализированы в больницу с ожогами первой, второй и третьей степени.

— В готовности к размещению жильцов дома пункт временного размещения. Производится осмотр второго подъезда, люди размещены у родственников от размещения в ПВР отказались. Ситуация находится на контроле, — сообщило МЧС.

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