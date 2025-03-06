Жуткая авария унесла жизни двух человек в Слюдянском районе 6 марта. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, на 87 километре трассы Р-258 «Байкал» водитель фуры «DAF» пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Грузовик врезался лоб в лоб в иномарку «Toyota Mark 2», которая ехала навстречу. — В результате автоаварии на месте ДТП погиб пассажир иномарки, по пути следования в медучреждение скончалась девушка-пассажирка. Водитель «Toyota» с травмами находится в больнице, — пояснили инспекторы. ДТП произошло между поселками Ангасолка и Андриановская. Госавтоинспектору регулируют движение на месте аварии. Подробности трагедии выясняются. Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерку насмерть сбил пьяный водитель в Тайшете. Женщина погибла до приезда скорой помощи.