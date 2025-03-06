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Мужчина погиб на пожаре в с. Рождествено

В среду, 5 марта, примерно в 16:55, начался пожар на ул. Полевой, 66 в с. Рождествено Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 40 кв. м. На борьбу с огнем направили шесть пожарных-спасателей из ПСЧ 127. Пожар ликвидировали в 17:52.

При пожаре погиб 66-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливают.