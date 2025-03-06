В Павлодаре взяты под арест организаторы финпирамиды TAKORP

Также в столице была пресечена деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ. Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.