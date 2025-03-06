В Павлодаре взяты под арест организаторы финпирамиды TAKORP

«В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли четыре депозита. Установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу “ОКХ”, — сообщили в АФМ.
Как пояснили в ведомстве, одним из основных условий являлось вовлечение минимум пяти новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
«Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге. На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г. Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыты четыре депозита в банках на сумму 8 млн тенге», — говорится в информации Агентства.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» и «подписки о невыезде».
Ранее сообщалось о выявлении в Астане схемы отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD.
Также в столице была пресечена деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ. Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге.